वीजा ओवरस्टे करते मिले 2 बांग्लादेशी नागरिक, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महिपालपुर इलाके में एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी ठहरने की जगह तलाश रहा है। इस आधार पर दबिश डालने पर दो संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मो. अब्दुलअजीज मियां और मो. रफीकुल इस्लाम बताया। उन्होंने कबूल किया कि वे लगभग दो साल पहले वैध वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वीजा की वैधता खत्म होने के बावजूद वापस नहीं लौटे और अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।