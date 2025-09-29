वीजा ओवरस्टे करते मिले 2 बांग्लादेशी नागरिक, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई (ANI)
राजधानी दिल्ली में अवैध प्रवासियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की सतर्कता ने एक और सफलता हासिल की है। ऑपरेशंस सेल ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा की लिमिट खत्म होने के बाद अवैध रूप से रहते हुए हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपी करीब दो वर्षों से भारत में ओवरस्टे कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें पूछताछ के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को सौंप दिया है, जहां से इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महिपालपुर इलाके में एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी ठहरने की जगह तलाश रहा है। इस आधार पर दबिश डालने पर दो संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मो. अब्दुलअजीज मियां और मो. रफीकुल इस्लाम बताया। उन्होंने कबूल किया कि वे लगभग दो साल पहले वैध वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वीजा की वैधता खत्म होने के बावजूद वापस नहीं लौटे और अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अवैध प्रवासियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बांग्लादेशी नागरिक वीजा ओवरस्टे कर रहे थे। इन मामलों में डिपोर्टेशन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।" यह कार्रवाई दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। सितंबर महीने में ही दिल्ली पुलिस ने 25 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को विभिन्न इलाकों से हिरासत में लिया है, जिनमें से अधिकांश को डिपोर्ट कर दिया गया।
पुलिस का कहना है कि ये प्रवासी अक्सर सस्ते श्रमिकों की तलाश में निर्माण स्थलों या छोटे कारोबारों में काम करते हैं और गुमनामी में रहते हैं। इस घटना के बाद महिपालपुर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। यदि आपके पास कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करें।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग