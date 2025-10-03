दिल्ली में 18 साल के युवक की हत्या के मामले में दो नाबालिग गिरफ्तार

पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए घटना की जानकारी मिली। थाना गोकलपुरी पहुंची टीम ने मौके पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सबूत जमा किया, जिसमें खून से सने चाकू के निशान और अन्य सामान शामिल हैं। डीसीपी (उत्तर-पूर्व) आशीष मिश्रा ने बताया, "यह मामला बेहद गंभीर है। हमने धारा 103(1)/3(5) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज की जांच और स्थानीय पूछताछ में जुटी हैं।" मिश्रा ने आगे कहा कि लुकमान का कुछ दिन पहले कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था, जो इस हत्या का संभावित कारण हो सकता है।