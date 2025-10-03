दिल्ली में 18 साल के युवक की हत्या के मामले में दो नाबालिग गिरफ्तार

18 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम हुई चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। 18 वर्षीय युवक मोहम्मद लुकमान की चाकू से गोदकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने आपसी रंजिश को मुख्य कारण बताया है, हालांकि दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस ने संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, आज शुक्रवार सुबह तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
घटना 2 अक्टूबर को शाम करीब 4:54 बजे गली नंबर 6, भागीरथी विहार में हुई। लुकमान, जो इलाके के एक कबाड़ गोदाम में मजदूर के रूप में काम करता था, शाम को घर लौट रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दो अज्ञात युवकों ने उस पर अचानक चाकू से कई वार किए। हमला इतना घातक था कि लुकमान मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही उसके बड़े भाई ने उसे जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए घटना की जानकारी मिली। थाना गोकलपुरी पहुंची टीम ने मौके पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सबूत जमा किया, जिसमें खून से सने चाकू के निशान और अन्य सामान शामिल हैं। डीसीपी (उत्तर-पूर्व) आशीष मिश्रा ने बताया, "यह मामला बेहद गंभीर है। हमने धारा 103(1)/3(5) बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज की जांच और स्थानीय पूछताछ में जुटी हैं।" मिश्रा ने आगे कहा कि लुकमान का कुछ दिन पहले कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था, जो इस हत्या का संभावित कारण हो सकता है।
आज सुबह पुलिस ने संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे। आसपास के 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की स्कैनिंग जारी है, जिसमें हमलावरों के भागने के रूट का सुराग मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों से गुप्त सूचनाओं के आधार पर तलाश बढ़ाई गई है।
