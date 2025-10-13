RJD को बड़ा झटका, लालू-तेजस्वी के दिल्ली जाते ही 2 कद्दावर विधायकों ने छोड़ दी पार्टी, जानें कौन हैं वो?

राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। राजद के दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव इस वक्त महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच ही, दोनों विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है।
अब ऐसी अटकलें हैं कि दोनों विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का हाथ थम सकते हैं। नवादा से राजद विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को अपना इस्तीफा सौंपकर पार्टी से नाता तोड़ लिया है।
दोनों नेताओं के इस्तीफे को लेकर पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। राजद फिलहाल सीट बंटवारे और पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं में बढ़ते असंतोष को लेकर जूझ रहा है। इस बीच, दोनों विधायकों के चले जाने से पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है।
विभा देवी, पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक रह चुके हैं। राज बल्लभ यादव को 2018 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था।
विभा देवी ने 2020 के चुनाव में राजद के टिकट पर नवादा सीट से जीत दर्ज की थी। उनके इस्तीफे को नवादा क्षेत्र में पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, जहां उनके परिवार का अच्छा-खासा प्रभाव है।
हाल ही में, राज बल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे बिहार की राजनीति में काफी हंगामा हुआ और राजद नेताओं ने उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी।
इसके अलावा, राज बल्लभ यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव की पत्नी को "जर्सी गाय" कहा था, जिसके बाद राजद नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें जेल भेजने की मांग की।
लोकसभा चुनाव 2024 में विभा देवी ने राजद के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया था। विभा देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव का समर्थन किया था, जो उनके देवर भी हैं। यह समर्थन राजद के लिए एक झटके की तरह आया था।
प्रकाश वीर रजौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्य थे, लेकिन पिछले कई दिनों से वह अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे।
प्रकाश वीर का राजद के साथ तनाव बढ़ने की खबरें तब आईं जब उन्होंने और नवादा से राजद विधायक विभा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मंच साझा किया। इसके बाद से उनके राजद छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं।
प्रकाश वीर की पहचान एक स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। उनके क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है।
वह 2020 में राजद के टिकट पर रजौली विधानसभा सीट से चुने गए थे, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार कन्हैया कुमार को हराया था।
हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समय का था। उसमें एक शख्स तेजस्वी यादव से प्रकाश वीर के बारे में शिकायत कर रहा था।
वीडियो में उसने कहा कि तेजस्वी भैया प्रकाश वीर का टिकट काट दीजिये, वह सिर्फ आपके नाम पर जीतता है, इसपर तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, 'कट गया'।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025