RJD को बड़ा झटका, लालू-तेजस्वी के दिल्ली जाते ही 2 कद्दावर विधायकों ने छोड़ दी पार्टी, जानें कौन हैं वो?

विभा देवी, पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक रह चुके हैं। राज बल्लभ यादव को 2018 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था।