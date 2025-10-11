Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बहला-फुसलाकर 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, 7 महीने की गर्भवती हुई तो मच गया बवाल, 2 युवकों पर केस दर्ज

पंजाब के बल्लुआना गांव में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। दोनों युवकों ने लड़की को बहला-फुसलाकर अपराध किया। पुलिस जांच जारी है।

2 min read

चंडीगढ़ पंजाब

image

Mukul Kumar

Oct 11, 2025

pali rape news

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

पंजाब के हलका बल्लुआना के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, गांव के ही दो युवकों ने करीब 12 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया।

ऐसे सामने आया मामला

जब लड़की सात महीने की गर्भवती हो गई, तो यह मामला सामने आया। घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई और किसी ने थाना सदर पुलिस को सूचित किया। परिजनों के मुताबिक, पुलिस ने गुरुवार सुबह दोनों युवकों को हिरासत में लिया, लेकिन दबाव में आकर मुख्य आरोपी को छोड़ दिया।

इसके बाद मनदीप सिंह नाम के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिजन अबोहर के सिविल अस्पताल में लड़की का मेडिकल कराने पहुंचे हैं।

घटना के बाद पूरा गांव में आक्रोश

पीड़िता ने बताया कि गांव के दोनों युवकों ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से परिवार और गांव में आक्रोश है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद किया है।

फाजिल्का के एसएसपी गुरमीत सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया। एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और नाबालिग का मेडिकल कराया जा रहा है। दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा।

जल्द गिरफ्तारी का वादा

उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान न्यायाधीश के समक्ष दर्ज किए गए हैं, जिसमें उसने दोनों आरोपियों के नाम बताए हैं। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही दूसरे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने का वादा भी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

rape

Updated on:

11 Oct 2025 10:10 am

Published on:

11 Oct 2025 10:09 am

Hindi News / National News / बहला-फुसलाकर 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, 7 महीने की गर्भवती हुई तो मच गया बवाल, 2 युवकों पर केस दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IPS पूरन की मौत के 5 दिन बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार, जानिए वजह

राष्ट्रीय

रॉड से पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, हत्या को हादसे में बदलने के लिए सिलेंडर पाइप खोलकर लगा दी आग

Karnatak crime
राष्ट्रीय

यौन उत्पीड़न को लेकर महिला ने कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में सामने आया कांग्रेस नेता का नाम तो मच गई खलबली!

CG Congress
राष्ट्रीय

दिल्ली की दिवाली होगी पटाखों वाली!, सुप्रीम कोर्ट पांच दिनों के लिए हटा सकता है बैन

Delhi-NCR firecrackers ban
राष्ट्रीय

मुत्तकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की एंट्री बैन, प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा, विदेश मंत्रालय ने कहा- इसमें हमारा कोई रोल नहीं

Priyanka Gandhi Israel Genocide Remarks
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.