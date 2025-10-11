बहला-फुसलाकर 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, 7 महीने की गर्भवती हुई तो मच गया बवाल, 2 युवकों पर केस दर्ज

पंजाब के बल्लुआना गांव में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। दोनों युवकों ने लड़की को बहला-फुसलाकर अपराध किया। पुलिस जांच जारी है। 2 min read