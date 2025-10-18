UAE का गाजा मिशन: 7,200 टन सहायता से भरा जहाज रवाना, चिवालरस नाइट 3 का कमाल!

UAE Gaza Aid Ship : संयुक्त अरब अमीरात (UAE Gaza Aid 2025) ने गाजा पट्टी के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। आज 'UAE ह्यूमेनिटेरियन शिप' ऑपरेशन चिवालरस नाइट (Operation Chivalrous Knight) 3 के तहत रवाना हुआ, जो 7,200 टन राहत सामग्री लेकर गया। यह जहाज गाजा की तत्काल जरूरतों को पूरा करने और वहां के लोगों के दुख को कम करने के लिए भेजा गया। अब तक UAE ने गाजा (Humanitarian Ship Gaza) को 34,000 टन से ज्यादा सहायता पहुंचाई है, जो उनकी मानवीय प्रतिबद्धता दिखाता है।