UAE का गाजा मिशन: 7,200 टन सहायता से भरा जहाज रवाना, चिवालरस नाइट 3 का कमाल!

UAE Gaza Aid Ship: UAE का मानवीय जहाज ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत 7,200 टन सहायता लेकर गाजा रवाना हो गया।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 18, 2025

UAE Gaza Aid Ship

यूएई गाजा सहायता जहाज। (फोटो: एएनआई.)

UAE Gaza Aid Ship : संयुक्त अरब अमीरात (UAE Gaza Aid 2025) ने गाजा पट्टी के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। आज 'UAE ह्यूमेनिटेरियन शिप' ऑपरेशन चिवालरस नाइट (Operation Chivalrous Knight) 3 के तहत रवाना हुआ, जो 7,200 टन राहत सामग्री लेकर गया। यह जहाज गाजा की तत्काल जरूरतों को पूरा करने और वहां के लोगों के दुख को कम करने के लिए भेजा गया। अब तक UAE ने गाजा (Humanitarian Ship Gaza) को 34,000 टन से ज्यादा सहायता पहुंचाई है, जो उनकी मानवीय प्रतिबद्धता दिखाता है।

शिपमेंट में क्या-क्या? दैनिक जरूरतों का पूरा ख्याल

इस जहाज में 4,680 टन जरूरी खाद्य सामग्री है, जो हजारों परिवारों को भोजन देगी। 2,160 टन आश्रय सामग्री, टेंट और सर्दियों के कपड़े सर्द हवाओं से बचाव करेंगे। 360 टन चिकित्सा आपूर्ति घायलों और बीमारों के इलाज में मदद करेगी। साथ ही, चार बड़े पानी के टैंक स्वच्छ पानी की कमी दूर करेंगे। यह सामान गाजा की आबादी की रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को टारगेट करता है। UAE के संगठनों ने मिलकर यह पैकेज तैयार किया।

शेख मोहम्मद का निर्देश: मानवीय कार्य प्राथमिकता

यह मिशन UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सीधे आदेश पर चला। वे मानवीय मदद को देश की सबसे ऊपर रखते हैं। उनका फोकस गाजा में राहत की निरंतरता पर है। UAE के ह्यूमेनिटेरियन और चैरिटी ग्रुप्स ने एकजुट होकर यह काम किया, जो राष्ट्र की त्वरित प्रतिक्रिया और एकता दिखाता है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 UAE की गहरी मानवीय सोच को दुनिया के सामने लाता है।

ऑपरेशन का महत्व: वैश्विक राहत में UAE की लीडरशिप

ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 UAE की लंबे समय से चली आ रही मानवीय परंपरा का हिस्सा है। यह दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद के लिए एक मिसाल कायम करता है। पहले UAE ने दो फील्ड हॉस्पिटल बनाए – एक गाजा में और दूसरा फ्लोटिंग हॉस्पिटल अल अरिश तट पर। छह डिसेलिनेशन प्लांट रोज 2 मिलियन गैलन पानी देते हैं, जो 6 लाख लोगों को फायदा पहुंचाता है। 53 एयरड्रॉप्स से 3,623 टन सामान पहुंचा। यह सब 'बर्ड्स ऑफ गुडनेस' ऑपरेशन से जुड़ा है।

आगे की राह: और मजबूत सहायता

यह जहाज अल अरिश पोर्ट (मिस्र) पहुंचेगा, जहां से UNRWA और लोकल ग्रुप्स के जरिए सामान गाजा भेजा जाएगा। UAE की कोशिश है कि कोई भी जरूरत न रह जाए। दुनिया के कई देशों ने UAE की तारीफ की, लेकिन सेंडर कॉरिडोर में रुकावटें चुनौती हैं। भारत ने भी गाजा के लिए 10 मिलियन डॉलर दिए, जो UAE के प्रयासों से मेल खाता है। (ANI)

Updated on:

18 Oct 2025 01:41 pm

Published on:

18 Oct 2025 01:40 pm

Hindi News / National News / UAE का गाजा मिशन: 7,200 टन सहायता से भरा जहाज रवाना, चिवालरस नाइट 3 का कमाल!

