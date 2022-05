हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर खालिस्तानी झंडे के मामले में Sikhs For Justice के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू पर केस

हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में आएंः सीएम मामले में सीएम जयराम ठाकुर ने खालिस्तानियों को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि उनमें हिम्मत है तो रात के अंधेरे में झंडे लगाने की बजाय दिन के उजाले में आएं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मशाला स्थित जिस विधानसभा भवन में ये झंडे लगाए गए हैं, वहां केवल सर्दियों में ही सत्र का आयोजन होता है। ऐसे में हर समय वहां कड़ी सुरक्षा नहीं होती है। दूसरी ओर इस मामले में जिस Sikhs For Justice नामक संस्था के मुखिया पर केस दर्ज हुआ है वह अमेरिका से संचालित होता है।

Sikhs For Justice नामक संस्था की शुरुआत 2007 में अमेरिका में हुई थी। इस संगठन का मुख्य एजेंडी पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने का है। इस संगठन के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेने के बाद अमेरिका में सेटल हो चुका है। किसान आंदोलन के दौरान भी यह संस्था चर्चा में आया था। भारत में देशविरोधी गतिविधियों के कारण इस संस्था पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पिछले साल इस संस्था ने खालिस्तान के मसले पर जनमत संग्रह के आयोजन की तैयारी की थी। Sikhs For Justice और इसके प्रमुख चेहरा गुरपतवंत सिंह पन्नू पर पंजाब सहित अन्य सिख बाहुल्य इलाकों में खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने का आरोप है।