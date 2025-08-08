देश के 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘उदयपुर फाइल्स’, पुलिस सुरक्षा में फिल्म देखने पहुंचे कन्हैया के बेटे

कन्हैया की हत्या के आरोप में रियाज़ अत्तारी और गौस मोहम्मद नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर फिल्म निर्माता अमित जानी ने एक फिल्म बनाई थी, लेकिन कुछ संगठनों और एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका के चलते 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। जावेद की तरफ से केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी का कहना था कि यह फिल्म उनके मुवक्किल के न्यायिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था जहां 25 जुलाई को फिल्म को रिलीज करने की स्वीकृती दे दी गई थी।