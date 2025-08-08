देश के 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘उदयपुर फाइल्स’, पुलिस सुरक्षा में फिल्म देखने पहुंचे कन्हैया के बेटे

उदयपुर के कन्हैया कुमार हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद आखिरकार आज वह देशभर में रिलीज हो गई है। विजय राज अभिनीत इस फिल्म को देश के 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। उदयपुर के रहने वाले कन्हैया कुमार पेशे से एक दर्जी थे और एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कथित तौर पर 28 जून, 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। यह पोस्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में शेयर किया था, जिसके बाद मोहम्मद टिप्पणी विवाद की शुरुआत हुई थी।
कन्हैया की हत्या के आरोप में रियाज़ अत्तारी और गौस मोहम्मद नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर फिल्म निर्माता अमित जानी ने एक फिल्म बनाई थी, लेकिन कुछ संगठनों और एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका के चलते 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। जावेद की तरफ से केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी का कहना था कि यह फिल्म उनके मुवक्किल के न्यायिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था जहां 25 जुलाई को फिल्म को रिलीज करने की स्वीकृती दे दी गई थी।
हालांकी इसके बावजूद फिल्म की मुश्किलें खत्म नहीं हुई और इसे लेकर एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद 1 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिल्म की समीक्षा करने के निर्देश दिए। केंद्र ने इसे लेकर एक समीति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 6 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी गई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि, इसकी रिलीज पर रोक लगाने से निर्माता को आर्थिक नुकसान होगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ेगा।
कन्हैया लाल के बेटे यश साहू और तरुण साहू अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस सुरक्षा के बीच इस फिल्म को देखने पहुंचे है। यश साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारे पिता को एक आतंकवादी साजिश के तहत मारा गया था और वह लोग पाकिस्तान से जुड़े थे। उन्होंने आगे कहा कि, इस मामले के तीन साल बाद भी आरोपियों को सजा नहीं मिली है, हमें उम्मीद है कि यह फिल्म देख के बाद लोग न्याया पाने में हमारी मदद करेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिलेगी। इसके साथ ही यश ने इस मामले में केंद्र सरकार के फैसले की भी सराहना की।