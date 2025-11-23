जूनियर ट्रंप ने गर्लफ्रेंड के साथ बॉलीवुड गानों पर लगाए ठुमके, दोनों देसी लुक में आए नजर

इसके बाद दोनों स्टेज पर आए और रणवीर ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के गाने 'व्हाट झुमका' पर दोनों से डांस करवाया। यह देख कर सभी मेहमान खुशी से झूम उठे और यह कार्यक्रम का सबसे खास पल बन गया। रणवीर ने हाथ पकड़ कर बेटिना को डांस करवाया और वह भी मस्ती में झूमती हुई नजर आई। कार्यक्रम के दौरान जूनियर ट्रंप और बेटिना ने कई फेमस बॉलिवुड गानों पर डांस किया। इन दोनों के डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है।