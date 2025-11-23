जूनियर ट्रंप ने गर्लफ्रेंड के साथ बॉलीवुड गानों पर लगाए ठुमके, दोनों देसी लुक में आए नजर

उदयपुर की शादी में डांस करते जूनियर ट्रंप और उनकी गर्लफ्रेंड (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
राजस्थान के उदयपुर में इन दिनों चल रही अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की इस शादी में देश विदेश की मशहूर हस्तियां शामिल हुई हैं। शहर के मशहूर सिटी पैलेस में चल रही इस रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन भी शामिल हुए है। शनिवार शाम को आयोजित संगीत कार्यक्रम के दौरान दोनों ने जमकर बॉलीवुड गानों पर डांस किया।
जूनियर ट्रंप और बेटिना संगीत के कार्यक्रम में पूरी तरह से देसी लुक में नजर आए। जूनियर ट्रंप जहां एक नीले रंग की शेरवानी में दिखे तो वहीं बेटिना गोल्डन कलर की लहंगा-चोली में बेहद खूबसूरत लगी। झुमके, मांगटिका और अन्य भारतीय गहने पहने बेटिना इस दौरान पूरी देसी लगी। संगीत कार्यक्रम में कई बॉलीवुड सितारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इसी दौरान रणवीर सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद मजाकिया अंदाज में जूनियर ट्रंप और बेटिना को स्टेज पर बुला लिया।
इसके बाद दोनों स्टेज पर आए और रणवीर ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के गाने 'व्हाट झुमका' पर दोनों से डांस करवाया। यह देख कर सभी मेहमान खुशी से झूम उठे और यह कार्यक्रम का सबसे खास पल बन गया। रणवीर ने हाथ पकड़ कर बेटिना को डांस करवाया और वह भी मस्ती में झूमती हुई नजर आई। कार्यक्रम के दौरान जूनियर ट्रंप और बेटिना ने कई फेमस बॉलिवुड गानों पर डांस किया। इन दोनों के डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है।
इस संगीत सेरेमनी को करण जौहर ने होस्ट किया और माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, कृति सेनन और नोरा फतेही समेत कई बॉलीवुड सितारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इस रॉयल वेडिंग के कार्यक्रम 21 नवंबर को शुरु हुए थे और आज शादी का मुख्य कार्यक्रम पिछोला झील के बीच स्थित जग मंदिर पैलेस में होगा। यह शादी 2025 की सबसे महंगी वेडिंग मानी जा रही है। इसमें 40 देशों से 125 से अधिक हाई-प्रोफाइल गेस्ट शामिल हुए हैं। शादी में करीब 300 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
