‘सिर पर कफन बांधकर निकले हैं’…UGC के नए नियम लागू कराने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे छात्र

स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस द्वारा वाटर कैनन की गाड़ी मंगवाई गई। पुलिस लगातार छात्रों से वापस लौटने की अपील कर रही है। लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान एक छात्र ने कहा कि हम सिर पर कफन बांधकर निकले हैं और सरकार को नए नियम लागू करने ही होंगे। सरकार जब तक UGC के नए नियम लागू नहीं करती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हुई है। लगातार चेतावनियों के बाद भी जब छात्र नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया।