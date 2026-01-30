UGC पर रोक के बाद जज को दी गाली, देश को आग लगाने की कही बात, युवक का भड़काऊ वीडियो वायरल

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नियम ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। देश में उच्च शिक्षा में समानता लाने के लिए लाए गए इस नियम का जहां कुछ लोगों ने समर्थन किया वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठन इसके विरोध में उतर आए। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस नियम को भेदभाव वाला बताते हुए इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भड़के एक युवक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक ने इस वीडियो में कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए जजों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की और देश में आग लगाने की बात भी कही है। पुलिस इस युवक की तलाश में जुट गई है।