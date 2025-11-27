UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा Aadhaar किए डीएक्टिवेट, कहीं आपका कार्ड तो नहीं, ऐसे करें चेक

Aadhaar Card: आधार कार्ड आपकी पहचान ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। यह बैंक, पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन, ऑफिस या किसी भी अन्य प्रकार के जरूरी कामों में काम आता है। आधार के बिना आपके कई महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 26 नवंबर 2025 को घोषणा की कि उसने देशभर में 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आधार क्यों डीएक्टिवेट किए गए? क्या आने वाले दिनों में ये 12 अंकों वाले यूनिक नंबर दोबारा किसी को अलॉट किए जाएंगे? कहीं आपका आधार तो निष्क्रिय नहीं हो गया? आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया।