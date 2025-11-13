Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

यूक्रेन में बुरी तरह फंसे जेलेंस्की, दोस्त ने जंग के बीच अरबों रुपये का किया घोटाला! रूस बोला- इनको…

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पूर्व बिजनेस पार्टनर तिमूर मिंडिच पर 100 मिलियन डॉलर (830 करोड़ रुपये) का घोटाला करने का आरोप है। ऊर्जा क्षेत्र में ठेकेदारों से रिश्वत लेने के मामले में जांच चल रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 13, 2025

Trump Zelensky peace proposals

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। (फोटो: X Handle Lev.)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इस वक्त अपने देश में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके दोस्त ने मुश्किल की घड़ी में उन्हें धोखा दे दिया है।

जेलेंस्की के दोस्त व यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री पर देश में सबसे बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा है। जेलेंस्की शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप ऐसे समय में लगा है, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चरम पर है।

जांचकर्ताओं ने जिस मंत्री पर अरबों रुपये गबन करने का आरोप लगाया है, वह जेलेंस्की के बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं। मंत्री का नाम तिमूर मिंडिच बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है।

830 करोड़ रुपये का हेरफेर

तिमूर मिंडिच पर 100 मिलियन डॉलर (करीब 830 करोड़ रुपये) की रिश्वतखोरी का आरोप है। यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एनएबीयू) ने कहा है कि मिंडिच एक ऐसे ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने एक ऊर्जा कंपनी के ठेकेदारों से बिजनेस डील के बदले में लगभग 100 मिलियन डॉलर की रिश्वत और कमीशन प्राप्त किया था।

फर्जी कंपनियों के जरिये लेते रहे पैसे

ब्यूरो के अनुसार, इस समूह ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से लाखों डॉलर कE धनशोधन किया। हालांकि, मिंडिच औपचारिक रूप से आरोपित होने से पहले ही यूक्रेन से भाग गए।

जेलेंस्की ने शुरू में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे-जैसे जनता का दबाव बढ़ता गया, राष्ट्रपति को अपने दोस्त पर एक्शन लेना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक वोलोडिमिर फेसेंको ने कहा- लगभग हर यूक्रेनी राष्ट्रपति के लिए अंदरूनी घेरे हमेशा एक समस्या रहे हैं।

दोस्त पर भरोसा करने का बुरा अंजाम

उन्होंने कहा- जेलेंस्की के लिए, ये दोस्त हैं। ऐसे लोग जिन्हें वह जानते थे और जिन पर भरोसा करते थे। लेकिन जिंदगी ने उन्हें कई बार सजा दी है, खासकर अब मिंडिच के मामले में, जिससे पता चलता है कि दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बुरा अंजाम दे सकता है।

रूस ने यूक्रेन को घेरा

उधर, रूस ने इस मामले को लेकर यूक्रेन को घेरा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बुधवार को कहा कि जिन देशों ने हाल के दिनों में यूक्रेन की आर्थिक मदद की है, वह जेलेस्की की गतिविधियों को देख रहे हैं। अब उन्हें दुनिया को भ्रष्टाचार के सवालों पर जवाब देना होगा।

उन्होंने पत्रकारों से कहा- दूसरे देश यह भी देख रहे हैं कि जो भी पैसा वह टैक्स पेयर्स से लेकर यूक्रेन को देते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा कीव सरकार द्वारा हजम कर लिया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

13 Nov 2025 01:45 pm

Hindi News / National News / यूक्रेन में बुरी तरह फंसे जेलेंस्की, दोस्त ने जंग के बीच अरबों रुपये का किया घोटाला! रूस बोला- इनको…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election Result से पहले जदयू ऑफिस के बाहर लगा ‘टाइगर अभी ज़िंदा है…’ का पोस्टर, बिहार में बढ़ा राजनीतिक तापमान

पटना

Bihar Election: ‘गड़बड़ी हुई तो बिहार में दिखेगा नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा’, काउंटिंग से पहले RJD MLC का भड़काऊ बयान

Bihar Election
पटना

Bihar Election Result से पहले सासाराम में CCTV और ट्रक घुसने को लेकर हंगामा, काउंटिंग सेंटर पर लाठीचार्ज

पटना

बिहार चुनाव 2025: RJD के यादव-मुस्लिम वोट बैंक में NDA ने लगा दी बड़ी सेंध, एग्जिट पोल ने चौंकाया

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
पटना

Axis My India: एग्जिट पोल में RJD सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में फिर नीतीश सरकार, जानें अन्य पार्टियों का हाल

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.