यूक्रेन में बुरी तरह फंसे जेलेंस्की, दोस्त ने जंग के बीच अरबों रुपये का किया घोटाला! रूस बोला- इनको…

तिमूर मिंडिच पर 100 मिलियन डॉलर (करीब 830 करोड़ रुपये) की रिश्वतखोरी का आरोप है। यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एनएबीयू) ने कहा है कि मिंडिच एक ऐसे ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने एक ऊर्जा कंपनी के ठेकेदारों से बिजनेस डील के बदले में लगभग 100 मिलियन डॉलर की रिश्वत और कमीशन प्राप्त किया था।