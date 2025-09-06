Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे UNGA को संबोधित

UN General Assembly: पीएम न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय सामान्य बहस में हिस्सा नहीं लेंगे।

भारत

Devika Chatraj

Sep 06, 2025

PM Modi
UN महासभा सत्र में शामिल नहीं होंगे PM मोदी (ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय सामान्य बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी संशोधित वक्ताओं की सूची के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर 28 सितंबर को सामान्य बहस को संबोधित करेंगे।

UNGA का 80वां सत्र

UNGA का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा, और उच्च स्तरीय सामान्य बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। पहले जुलाई में जारी UN की अस्थायी वक्ता सूची में कहा गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि, ताजा अपडेट के मुताबिक, भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर इस सत्र में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अभी तक PM के नहीं जाने की सूचना

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की भागीदारी पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया था, और इसे सत्र के करीब लेने की बात कही गई थी। एक सूत्र ने कहा, "यह तय नहीं हुआ था कि पीएम UNGA में जाएंगे या नहीं, और वर्तमान में उनकी यात्रा की संभावना बहुत कम है।"

मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर के संबोधन को तैयार

इसके बावजूद, पीएम मोदी न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम 'मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर' को संबोधित करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 24,000 से अधिक भारतीय प्रवासी हिस्सा लेंगे। वह 22 और 23 सितंबर को UN के 'समिट ऑफ द फ्यूचर' में भी भाग लेंगे।

वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा

UNGA का यह सत्र वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, असमानता, और भू-राजनीतिक तनावों के बीच हो रहा है। ब्राजील परंपरागत रूप से पहला वक्ता होगा, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे।

पहले भी कई बार नहीं हुए शामिल

यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने UNGA सत्र को छोड़ा है। इससे पहले 2022 और 2023 में भी उन्होंने सत्र में हिस्सा नहीं लिया था, और जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2025 08:49 am

Published on:

06 Sept 2025 08:36 am

Hindi News / National News / अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे UNGA को संबोधित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट