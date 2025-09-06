अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे UNGA को संबोधित

UNGA का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा, और उच्च स्तरीय सामान्य बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। पहले जुलाई में जारी UN की अस्थायी वक्ता सूची में कहा गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि, ताजा अपडेट के मुताबिक, भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर इस सत्र में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।