अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे UNGA को संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय सामान्य बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी संशोधित वक्ताओं की सूची के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर 28 सितंबर को सामान्य बहस को संबोधित करेंगे।
UNGA का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा, और उच्च स्तरीय सामान्य बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। पहले जुलाई में जारी UN की अस्थायी वक्ता सूची में कहा गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि, ताजा अपडेट के मुताबिक, भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर इस सत्र में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की भागीदारी पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया था, और इसे सत्र के करीब लेने की बात कही गई थी। एक सूत्र ने कहा, "यह तय नहीं हुआ था कि पीएम UNGA में जाएंगे या नहीं, और वर्तमान में उनकी यात्रा की संभावना बहुत कम है।"
इसके बावजूद, पीएम मोदी न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम 'मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर' को संबोधित करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 24,000 से अधिक भारतीय प्रवासी हिस्सा लेंगे। वह 22 और 23 सितंबर को UN के 'समिट ऑफ द फ्यूचर' में भी भाग लेंगे।
UNGA का यह सत्र वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, असमानता, और भू-राजनीतिक तनावों के बीच हो रहा है। ब्राजील परंपरागत रूप से पहला वक्ता होगा, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे।
यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने UNGA सत्र को छोड़ा है। इससे पहले 2022 और 2023 में भी उन्होंने सत्र में हिस्सा नहीं लिया था, और जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।