हैदराबाद पुलिस ने कार से 70 लाख रुपए किए जब्त, ABVP के पूर्व नेता सहित दो गिरफ्तार

हैदराबाद पुलिस ने वाहन चिकिंग के दौरान कार से 70 लाख रुपए नगद जब्त किया, जिसके बाद कार मौजूद युवकों से पुलिस ने इन पैसों के बारे में पूछताछ की और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

Unaccounted cash worth Rs 70 lakh seized from car in Hyderabad, former ABVP leader among two arrested