तेलंगाना में TRS के विधायकों को 100 करोड़ में खरीदने की कोशिश, 15 करोड़ रुपए के साथ 3 गिरफ्तार

तेलंगाना में पुलिस ने 3 लोगों को TRS के विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 15 करोड़ रुपए नगद बरामद किया है। इसके बाद से तेलंगाना की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है।

Tried to buy 4 TRS MLAs for 100 crores, 3 were caught with 15 crores