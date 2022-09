'आज भी TMC के 21 विधायक संपर्क में, बस इंतजार करिए', मिथुन चक्रवर्ती ने दोहराया अपना दावा

Mithun Chakraborty: पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से अपने एक दावे से TMC में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि TMC के 21 विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपने दावे से पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि TMC के 21 विधायक अभी भी उनके संपर्क में हैं।

21 Trinamool leaders still in touch with me, claims BJP’s Mithun Chakraborty (File Pic)