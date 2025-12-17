जेल से जज के सामने पेशी के लिए पहुंचा था कैदी, शराब पीकर कोर्ट में गिरा तो मच गया बवाल

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)
ओडिशा के गंजम जिले में मंगलवार को जेल से पेशी के लिए पहुंचा एक अंडर-ट्रायल कैदी कोर्ट परिसर में शराब पीने के बाद बीमार पड़ गया। कैदी की पहचान पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक के सिकुला गांव के 32 वर्षीय निरंजन महाराणा के रूप में हुई है।
महाराणा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह कोडाला सब-जेल में बंद था। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की टीम महराणा को सुनवाई के लिए कोर्ट लेकर गई थी। पेशी से पहले कुछ लोग महाराणा से कोर्ट परिसर में मिले।
सुरक्षा में पुलिसवालों की लापरवाही को देखते हुए महाराणा के जानकारों ने उसे शराब ऑफर कर दी, जिसे उसने तुरंत पी ली, जिसके बाद महाराणा को बेचैनी होने लगी। उसने पुलिस से अपनी परेशानी के बारे में बताया। तब तक महाराणा को शराब पिलाने वाले मौके से भाग चुके थे।
कैदी को बीमार हालत में देखते हुए पुलिसकर्मियों से उससे पूछताछ की। जिसमें उसे शराब पीने की बात स्वीकार की। पुलिस के लोगों ने फिर उल्टी कराई। इसके बाद, उसे इलाज के लिए कोडाला अस्पताल लेकर पहुंचे।
पूरा मामला जानने के बाद पुलिस अधिकरी सन्न हैं। पुलिस और जेल अधिकारी ने खुलकर इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है।
सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस उन शराब पिलाने वालों का पता लगाने के लिए अब कैदी से पूछताछ करने की योजना बना रही है।
कुछ महीने पहले बिहार में भी इसी तरह एक मामला देखने को मिला था। जमुई कोर्ट परिसर में एक युवक जेल में बंद अपने दोस्त को पेशी के दौरान शराब पिलाने पहुंच गया।
पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। युवक ने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए।
जेल में बंद कैदी ऋषि कुमार की पेशी होनी थी, जो अवैध शराब मामले में जेल में था। उसका दोस्त आशीष रंजन उर्फ आशीष एक बोतल में शराब और दूसरी में स्प्राइट लेकर आया था। अदालत के बाहर उसने प्लास्टिक के गिलास में दोनों मिलाकर उसे पिलाने लगा।
पुलिस को गंध से शक हुआ और बोतल की जांच की गई। पुष्टि के लिए गिलास में मौजूद तरल को एक अन्य व्यक्ति को पिलाया गया, जिसने पीते ही उल्टी कर दी और बताया कि उसमें शराब है। इसके बाद तुरंत आशीष को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
