केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 90वीं इंटरपोल महासभा के समापन सत्र किया संबोधित, कहा- इंटरपोल 50 साल के लिए तैयार करें योजना

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 90वीं इंटरपोल महासभा के समापन सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अनुभवों और उपलब्धियों के आधार पर इंटरपोल को अगले 50 साल के योजना तैयार करने के लिए कहा।

Union Home Minister Amit Shah addressed the concluding session of the 90th Interpol General Assembly