Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की अब खैर नहीं, अमित शाह ने CBI को सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को वापस देश लाने के लिए अमित शाह ने CBI ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की छवि और न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए भगोड़ों को समयबद्ध तरीके से वापस लाना अनिवार्य है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 21, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने विदेशों में छिपे नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे भारतीय भगोड़ों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीबीआई (CBI) से कहा है कि वह खुफिया ब्यूरो (IB) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ मिलकर भगोड़ों की पहचान और प्रत्यर्पण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करे।

केंद्रीय एजेंसियां स्पेशल टीमें गठित करें

शाह ने इस बात पर जोर दिया कि अलग-अलग राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को समर्पित टीमें गठित करनी चाहिए, जिनमें अनुभवी वकील भी शामिल हों, ताकि भगोड़ों के खिलाफ कानूनी और राजनयिक कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ सके। गृह मंत्री ने कहा कि भगोड़ों के डोजियर तैयार करने की समयसीमा एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की छवि और न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए भगोड़ों को समयबद्ध तरीके से वापस लाना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें

गृहमंत्री शाह ने SIR को लेकर राहुल गांधी और लालू पर साधा निशाना, कहा- घुसपैठियों के नाम कटने से इनके पेट में दर्द
राष्ट्रीय
Amit Shah targeted Congress and RJD over SIR

137 भगोड़ों को वापस लाने में CBI सफल

सीबीआइ ने पिछले पांच वर्षों में 137 भगोड़ों को वापस लाने में सफलता हासिल की है, जो 2010 से 2019 के बीच की पूरी एक दशक की संख्या से लगभग दोगुनी है। इनमें से 27 भगोड़े सिर्फ इस वर्ष ही सितंबर तक वापस लाए गए हैं। शाह ने यह भी कहा कि भारतपोल पोर्टल की शुरुआत से इंटरपोल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया काफी तेज और सुगम हो गई है।

भारतपोल पोर्टल से मिली नई गति भारतपोल पोर्टल के जरिए इंटरपोल नोटिस का मसौदा तैयार करना और अन्य प्रक्रियाएं अब आसान हो गई हैं। यह पोर्टल अपराध और अपराधियों की वैश्विक स्तर पर पहचान और ट्रैकिंग को अधिक प्रभावी बना रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को भी नई दिशा दे रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Sept 2025 06:35 am

Hindi News / National News / विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की अब खैर नहीं, अमित शाह ने CBI को सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.