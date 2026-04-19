‘DMK ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं’ क्यों भड़क गए केंद्रीय मंत्री?

जी. किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में अपना जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस को चुनावों में जमानत बचाना भी मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि यदि महिलाएं जागरूक होकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गईं तो उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। भाजपा और NDA देशभर में महिलाओं तक पहुंचकर संवाद स्थापित करने का अभियान भी चलाएंगे।

रेड्डी ने बताया कि हाल ही में रेल बजट के दौरान 7 बड़ी रेल परियोजनाओं और हाई-स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इनमें हैदराबाद से पुणे, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर शामिल हैं, जिन पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये परियोजनाएं दक्षिण भारत के विकास और कनेक्टिविटी को नई दिशा देंगी।