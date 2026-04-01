Trump के दावों के बीच लेबनान में फ्रांसीसी शांति सैनिकों पर हमले से गुस्साए भारत ने कह दी ये बड़ी बात

Peacekeepers:भारत ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में तैनात फ्रांसीसी शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा दिलाने के लिए इस मामले की जांच की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले दिन में, यूएनआईएफआईएल पर हुए हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक शहीद हो गया और तीन अन्य घायल हो गए, जिसकी पुष्टि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने की थी। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, "हम यूएनआईएफआईएल में तैनात फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर आज हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम शहीद शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायल हुए तीन अन्य शांति सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"