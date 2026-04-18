सीजफायर के बावजूद लेबनान को इजराइल की खुली धमकी, विवाद के बीच आगे आया तुर्की, विदेश मंत्री ने जारी किया बयान

फिदान ने अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम में खुलकर कहा- इजराइल अपनी सुरक्षा के पीछे नहीं है। इजराइल और जमीन चाहता है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार सुरक्षा का इस्तेमाल और जमीन पर कब्जा करने के बहाने के तौर पर कर रही है।