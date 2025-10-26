Bihar Elections: तेजस्वी पर मांझी का तंज, कहा- नालायक को नायक बताना, नायक शब्द का अपमान

तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनानी है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है। यह नया बिहार बनाने का चुनाव है। दो दशक की इस सरकार ने बिहार की दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेजस्वी से किसी को कोई शिकायत नहीं। तेजस्वी आपसे एक मौका मांग रहा है। आपने एनडीए को 20 साल दिए, हमें बस 20 महीने दीजिए। मिलकर नया बिहार बनाएंगे और बिहारियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे।