Bihar Elections: तेजस्वी पर मांझी का तंज, कहा- नालायक को नायक बताना, नायक शब्द का अपमान

Bihar Assembly elections: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताए जाने पर तंज कसा है। जानिए, क्या बोले जीतन राम मांझी...

Pushpankar Piyush

Oct 26, 2025

Jitan Ram Manjhi

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)

Bihar Assembly elections: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर जोरदार हमला बोला। मांझी ने तेजस्वी को नायक बताए जाने पर आपत्ति जताई और इसे नायक शब्द का अपमान करार दिया।

नालायक को नायक बताना 'नायक' शब्द का अपमान

शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पटना स्थित केंद्रीय कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को 'बिहार का नायक' के रूप में बताया गया है। यह पोस्टर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के ठीक बाद लगाया गया है।

जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि सपने देखना अच्छी बात है। लेकिन, तेजस्वी के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं क्योंकि बिहार की जनता को विकास पसंद है, बिहार की जनता दोबारा जंगलराज नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। दूसरी ओर चुनावी अभियान ने जोर पकड़ लिया है।

नया बिहार चुनने का चुनाव: तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनानी है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है। यह नया बिहार बनाने का चुनाव है। दो दशक की इस सरकार ने बिहार की दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेजस्वी से किसी को कोई शिकायत नहीं। तेजस्वी आपसे एक मौका मांग रहा है। आपने एनडीए को 20 साल दिए, हमें बस 20 महीने दीजिए। मिलकर नया बिहार बनाएंगे और बिहारियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे।

