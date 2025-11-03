‘मोकामा कांड एक साजिश… हर वोटर अनंत सिंह बनकर लड़ेगा चुनाव’, एक्टिव हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह

ललन सिंह ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। मोकामा कांड एक साजिश है। इसकी गहन जांच पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस और प्रसाशन की टीम तुरंत वहां पहुंची और तत्परता से तहकीकात की गई। मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई भी की गई। नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया है। आज अनंत सिंह यहां नहीं हैं। ऐसे में मैंने चुनाव की कमान संभाल लिया है। जो कुछ भी हुआ उसमें बड़ा षडयंत्र है। यह घटना अपने आप नहीं हुई। घटना कराए जाने की साजिश रची गई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारे षडयंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा।