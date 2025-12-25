उन्नाव रेप केस के आरोपी पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर

रेप के साथ-साथ सेंगर पर पीड़िता के पिता की हत्या का मामला भी चल रहा है। इस मामले में सेंगर अभी भी हिरासत में है और इसी के चलते उसकी अभी जेल से रिहाई नहीं होगी। रेप मामले में सेंगर को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। इसके अनुसार वह पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता है और अपील लंबित रहने तक उसे दिल्ली में ही रहना होगा। इसके अलावा पीड़िता परिवार को धमकी न देने, अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने और हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया गया है। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर सेंगर की जमानत रद्द कर दी जाएगी।