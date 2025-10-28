बेमौसम बारिश ने धान की फसलों को पहुंचाया तगड़ा नुकसान, किसानों के आंखों में आए आंसू

बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कहा कि बीते शनिवार और रविवार को वलसाड में 60 मिलीमीटर, नवसारी में 10 मिलीमीटर और सूरत में 60 मिली मीटर बारिश हुई। नवसारी में कृषि विभाग के अधिकारी अतुल गजेरा ने कहा कि हमने धान की फसल के नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। अभी धान की फसल पकने के स्टेज में है और कटाई के लिए तैयार है। इलाके में बीते कुछ दिनों में भारी बारिश हुई है। इस वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में बारिश का पानी कई दिनों तक खेतों में जम जाता है, इससे फसलों को नुकसान पहुंचाता है।