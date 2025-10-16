क्या अब भी नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा? अपने समर्थकों से कर दी एक और बड़ी अपील, बोले- राज्य के सभी 243 सीटों पर…

उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से एड़ी-चोटी का जोर लगाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वे एनडीए की जीत के लिए जी-जान से लग जाएंगे। इससे उनकी नाराजगी दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। 2 min read