NRI से शादी करने भारत आई 71 वर्षीय अमेरिकी महिला की बेहरमी से हत्या, शव को भी जला डाला

भारतीय मूल की 71 वर्षीय अमेरिकी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वह 75 साल के ब्रिटेन निवासी एनआरआई व्यक्ति से शादी करने के लिए भारत आई थी। पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिकी महिला सिएटल से भारत पहुंचने के कुछ ही देर बाद लापता हो गई।