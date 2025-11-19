अमेरिका से 200 भारतीयों को वापस भेजा गया, विमान में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और पंजाब में वांटेड दो भगोड़े भी मौजूद

बाबा सिद्दीकी मर्डर को लेकर उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को अमेरिका के डीएचएस विभाग की तरफ से एक ईमेल मिला, जिसमें बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर जीशान सिद्दीकी का कहना है कि उसे भारत लाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि उसने मेरे पिता की हत्या क्यों करवाई?