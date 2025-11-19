अमेरिका से 200 भारतीयों को वापस भेजा गया, विमान में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और पंजाब में वांटेड दो भगोड़े भी मौजूद

अनमोल बिश्नोई। (फोटो- ANI)
अमेरिका ने 200 भारतीय नागरिकों को वापस भेज दिया है। इसमें गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और पंजाब में वांछित दो भगोड़े भी शामिल हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। यह बताया गया है कि अमेरिका की फ्लाइट किसी भी वक्त भारत में लैंड कर सकती है।
अनमोल बिश्नोई जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है. वह भारत भर में कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में वांछित है। जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी भी शामिल है।
खुफिया सूत्रों केर मुताबिक, अनमोल अप्रैल 2022 में भारत से भाग गया था। भारत से निकलने के लिए उसने जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। उसी साल 29 मई को गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके कुछ ही हफ्ते पहले अनमोल देश छोड़ चुका था।
अब ऐसा माना जा रहा है कि वह फर्जी रूसी दस्तावेजों पर अमेरिका और कनाडा के बीच यात्रा कर रहा था। हालांकि, बाद में उसका पता लगा लिया गया और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब उसे भारत भेज दिया गया है।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि वह एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों के जरिए विदेश से गिरोह चलाता था। सूत्रों के अनुसार, पिछले साल अनमोल को कैलिफोर्निया में हिरासत लिया गया। जिसके बाद वह पुलिस हिरासत में रहा। उसे एक एंकल मॉनिटर के नीचे रखा गया।
यह एक जीपीएस-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसका इस्तेमाल संदिग्धों, पैरोल पर रिहा किए गए लोगों और न्यायिक निगरानी में रहने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है।
यह उपकरण एक काले रंग का पट्टा होता है जिसमें एक छोटा, लॉक किया हुआ ट्रैकिंग बॉक्स होता है, जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता।
बाबा सिद्दीकी मर्डर को लेकर उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को अमेरिका के डीएचएस विभाग की तरफ से एक ईमेल मिला, जिसमें बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर जीशान सिद्दीकी का कहना है कि उसे भारत लाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि उसने मेरे पिता की हत्या क्यों करवाई?
जीशान सिद्दीकी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि उन्होंने अमेरिका के न्याय विभाग समेत सभी विभागों से संपर्क किया था और उन्हें पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अनमोल बिश्नोई को डीएचएस द्वारा हिरासत में लिया गया था। आज मुझे पता चला कि उसे अमेरिका से भी बाहर निकाल दिया गया है।
जीशान ने कहा कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे भारत लाना चाहिए और उससे पूछताछ की जानी चाहिए। मेरे पिता की हत्या में उसका नाम है, तो उससे पूछा जाना चाहिए कि आखिर उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? समाज के लिए भी वह खतरा है तो भारत लाकर उससे पूछताछ की जानी चाहिए।
