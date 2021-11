Uttarakhand: कोरोना से जंग के बीच धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध किए खत्म

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) से जंग के बीच जहां एक सरकारें लगातार सावधानी बरतने के साथ पाबंदियों पर विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड ( Uttarakhand )की धामी सरकार ( Dhami Government ) ने बड़ा फैसला लिया है।

उत्तराखंड सरकार राज्य में 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है। ऐसे में प्रदेश में अब कोरोना संकट के बीच लगाई गई तमाम पाबंदियां हटा दी जाएंगी।

Statewide COVID restrictions being cancelled with effect from Nov 20. Wearing of masks will be mandatory at public places, workplaces & on public transport. Spitting at public places is illegal and will result in fine & punishment: Uttarakhand State Disaster Management Authority pic.twitter.com/ec5LcnZ5Bv