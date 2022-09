अंकिता हत्याकांड : एक्शन में उत्तराखंड सरकार, ऋषिकेश में पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर, CM बोले - दी जाएगी कड़ी सजा

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। यह कार्रवाई देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हुई। CM ने कहा है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कड़ी जा दी जाएगी।

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या की गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद BJP नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर देर रात बुलडोजर चला है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सचिव अभिनव कुमार ने कहा कि CM के आदेश के बाद आरोपी पुलकित आर्य के ऋषिकेश स्थिति वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है।

Uttarakhand government in action in Ankita murder case, bulldozers run at Pulkit Arya's resort in Rishikesh, CM Pushkar Singh Dhami said - strict punishment will be given