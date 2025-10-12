हरियाणा के इस IFS अधिकारी के मामले सुनने से अबतक 16 जज कर चुके इनकार, उनकी ईमानदारी की अक्सर होती है चर्चा

IFS Sanjiv Chaturvedi: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी और व्हिसलब्लोअर संजीव चतुर्वेदी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और उसकी रजिस्ट्री के सदस्यों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसके साथ ही संजीव चतुर्वेदी के मामलों की सुनवाई से खुद को अलग करने वाले न्यायधीशों की संख्या 16 हो गई। 2 min read