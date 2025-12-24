रेलवे ट्रैक पर खड़ा था ऑटो, वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, टला हादसा

ट्रैक और ट्रेन की सुरक्षा जांच के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ने रात 11:15 बजे अपनी यात्रा फिर शुरू की। देरी के बावजूद ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर रात 11:50 बजे पहुंच गई। इस घटना में कोई यात्री, रेलवे स्टाफ या अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। सेक्शन में ट्रेन परिचालन जल्द ही सामान्य हो गया।