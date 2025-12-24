रेलवे ट्रैक पर खड़ा था ऑटो, वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, टला हादसा

वंदे भारत ट्रेन (File Photo)
केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में मंगलवार रात को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। कासरगोड से तिरुवनंतपुरम जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 20633) ने रेलवे ट्रैक पर फंसे एक ऑटो रिक्शा को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिससे ट्रेन ऑटो से टकरा तो गई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
घटना वारकला-कडक्कावुर सेक्शन में अकाथुमुरी हॉल्ट स्टेशन के पास रात करीब 10:10 बजे हुई। लोको पायलट ने डाउन लाइन पर ऑटो रिक्शा को ट्रैक पर अतिक्रमण करते देख तुरंत ब्रेक लगाए। ट्रेन ने ऑटो को टक्कर मार दी और कुछ मीटर तक घसीटा भी, लेकिन पायलट की सतर्कता से ट्रेन पूरी तरह रुक गई।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ऑटो रिक्शा में उस समय कोई ड्राइवर या यात्री नहीं था। यह खाली छोड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ), इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त ऑटो को ट्रैक से हटाया।
ट्रैक और ट्रेन की सुरक्षा जांच के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ने रात 11:15 बजे अपनी यात्रा फिर शुरू की। देरी के बावजूद ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर रात 11:50 बजे पहुंच गई। इस घटना में कोई यात्री, रेलवे स्टाफ या अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। सेक्शन में ट्रेन परिचालन जल्द ही सामान्य हो गया।
रेलवे अधिकारियों ने लोको पायलट की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, जिससे एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। बाद में आरपीएफ ने ऑटो रिक्शा के ड्राइवर सुधी को हिरासत में लिया, जिस पर नशे में धुत होने का शक जताया जा रहा है।
