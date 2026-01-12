इंडियन रेलवे ने वंदे भारत से हटाया VIP कल्चर, आम यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट

Vande Bharat Sleeper Coach: भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है, जो आम यात्रियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। रेलवे के अधिकारियों ने साफ किया है कि इस ट्रेन में VIP या इमरजेंसी कोटा बिल्कुल नहीं होगा और सभी यात्रियों को समान सुविधाएं मिलेंगी।