इंडियन रेलवे ने वंदे भारत से हटाया VIP कल्चर, आम यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट

Vande Bharat Sleeper Coach: भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है, जो आम यात्रियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। रेलवे के अधिकारियों ने साफ किया है कि इस ट्रेन में VIP या इमरजेंसी कोटा बिल्कुल नहीं होगा और सभी यात्रियों को समान सुविधाएं मिलेंगी।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में लागू होगा पूर्ण पारदर्शी टिकटिंग सिस्टम, जिससे हर यात्री को समान अवसर मिलेगा। इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे, जिससे वेटिंग लिस्ट कम रहेगी और RAC टिकट की सुविधा भी नहीं होगी।
यात्रियों के लिए बेहतर बेडरोल की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ब्लैंकेट के साथ कवर भी शामिल होगा। इसकी गुणवत्ता सामान्य ट्रेनों की तुलना में काफी बेहतर होगी। इसके अलावा, ट्रेन के स्टाफ की ड्रेस में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखाई देगी।
खानपान में यात्रियों को मिलेगा असली भारतीय स्वाद। रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह कॉलोनीयल सिस्टम मुक्त हो और हर यात्री को समान नियमों के तहत यात्रा का अनुभव मिले।
