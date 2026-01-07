Vande Bharat: नए साल में वंदे भारत को लेकर रेलवे ने लिया एक और अहम फैसला, यात्रियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी!

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत चेयर कार ट्रेन सेट का उत्पादन रोकने के पुराने फैसले को वापस ले लिया है। रेलवे बोर्ड ने अब 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों में 1500 वंदे भारत चेयर कार कोच बनाने का आदेश जारी किया है। इनमें से 720 कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार होंगे।