वंदे भारत पर फेंके गए पत्थर, CCTV की मदद से RPF अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ा

आरोपी युवकों की पहचान सतेंद्र कुमार उर्फ छोटू और श्रीपाल शिवनरेश के रूप में हुई है और दोनों की उम्र 20 वर्ष है। सतेंद्र ने पुलिस द्वारा सख्ती से पूछे जाने पर वंदे भारत पर हमले की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद आरपीएफ ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों आरोपियों ने ट्रेन पर हमला क्यों किया था। पुलिस इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना में दोनों आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था क्या इसका पता लगाने के लिए भी पुलिस जांच कर रही है।