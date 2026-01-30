30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

वंदे भारत पर फेंके गए पत्थर, CCTV की मदद से RPF अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ा

वलसाड के वापी स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। रेलवे सुरक्षा बल ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
भारत

image

Himadri Joshi

Jan 30, 2026

Vande Bharat

वंदे भारत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुजरात में देश की आधुनिक और हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर असामाजिक तत्वों का निशाना बनी है। ताजा घटना वलसाड के वापी स्टेशन के पास हुई है, जहां अज्ञात शरारती तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की है। इस हमले में ट्रेन की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे यात्रियों में कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया। मामले पर तुंरत कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

कोच के शीशे टूट गए

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 27 जनवरी को उस समय हुई जब वंदे भारत ट्रेन वापी क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक बाहर से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कोच के शीशे टूट गए। इस घटना से यात्री डर गए और ट्रेन को आंशिक नुकसान हुआ। कुछ देर बाद ट्रेन को वहां से आगे रवाना कर दिया गया। रेल मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए।

दो युवकों को लिया गया हिरासत में

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्थानीय पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत मामले की जांच शुरू की। इस दौरान ट्रेन और इंजन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें एक पोल के पास दो संदिग्ध व्यक्ति देखे गए जिनकी जांच टीम ने तलाश शुरू की। छानबीन के दौरान मोराई गेट क्षेत्र से दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया।

पुलिस कर रही मामले की जांच

आरोपी युवकों की पहचान सतेंद्र कुमार उर्फ छोटू और श्रीपाल शिवनरेश के रूप में हुई है और दोनों की उम्र 20 वर्ष है। सतेंद्र ने पुलिस द्वारा सख्ती से पूछे जाने पर वंदे भारत पर हमले की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद आरपीएफ ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों आरोपियों ने ट्रेन पर हमला क्यों किया था। पुलिस इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना में दोनों आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था क्या इसका पता लगाने के लिए भी पुलिस जांच कर रही है।

Published on:

30 Jan 2026 01:16 pm

