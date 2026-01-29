Vande Bharat Superfast: 1 फरवरी से बदल जाएगा साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट का समय, यहां जानें नई टाइमिंग

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 12462 साबरमती-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट 1 फरवरी से साबरमती स्टेशन से अपने निर्धारित समय शाम 4.45 बजे के स्थान पर अब 4.55 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं महेसाना रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पूर्व निर्धारित समय शाम 5.28 बजे आने और 5.30 बजे रवाना होने के स्थान पर अब शाम 5.38 बजे पहुंचेगी और 5.40 बजे प्रस्थान करेगी।