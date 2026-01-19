यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन संचालित

रेलवे ने अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्टेशनों के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेन मंगलवार से 20 जनवरी से 28 जनवरी तक कुल 9 ट्रिप करेगी।उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 04867, भगत की कोठी-रामदेवरा स्पेशल, जोधपुर से प्रातः 9.30 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04868, रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल, रामदेवरा से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर शाम 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।
स्पेशल ट्रेन मार्ग में राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानियां तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी और रामदेवरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में 9 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 11 डिब्बे लगाए गए हैं।यात्रियों को ट्रेन का लाभ उठाकर रामदेवरा और भगत की कोठी के बीच आवागमन सुगम बनाने का अवसर मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग