यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन संचालित

रेलवे ने अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्टेशनों के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेन मंगलवार से 20 जनवरी से 28 जनवरी तक कुल 9 ट्रिप करेगी।उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 04867, भगत की कोठी-रामदेवरा स्पेशल, जोधपुर से प्रातः 9.30 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04868, रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल, रामदेवरा से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर शाम 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।