Fastag: अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को नहीं देने पड़ेंगे डबल चार्ज! जान लें सरकार ने दिवाली से पहले क्यों बदला नियम?

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली में नकद लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नया प्रावधान लागू किया है। अब यदि वाहन चालक बिना फास्टैग टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं और यूपीआइ से भुगतान करते हैं, तो उन्हें केवल डेढ़ गुना (1.25 गुना) शुल्क ही देना होगा। यह नियम 15 नवंबर से लागू होगा।