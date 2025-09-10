Vice President Election: क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस को अपनों ने ही दे दिया धोखा? पार्टी ने कहा- ‘यह चिंता का विषय’

उन्होंने आगे कहा कि अगर हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें, तो बांग्लादेश में अशांति, नेपाल में उथल-पुथल, पाकिस्तान में लंबे समय से अस्थिरता और श्रीलंका में भी समस्याएं देखने को मिली हैं। यह स्वाभाविक है कि इससे चिंता होती है। यही कारण है कि मैंने कहा कि यह एक संकेत है और हमें इसे समझना होगा।