एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, पीएम मोदी और जेपी नड्डा चुनेंगे पार्टी का उम्मीदवार

इसी दौरान रिजिजू ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कई बार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुके हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव हार गए, इसलिए चुनाव आयोग की छवि को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया कि वह तय नहीं कर सकते हैं कि कौन भारतीय है। इसके बाद आज वह चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं तो सीधे-सीधे लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं।