उपराष्ट्रपति चुनाव में ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा: बदल रहे समीकरण, जानें किसने क्यों बनाई दूरी,क्या है मजबूरी

Vice Presidential Election 2025: देश का नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 9 सितंबर को वोटिंग (Vice President of India election 2025) होगी। सियासी पारा पूरे उफान पर है। यह पद भले ही संवैधानिक है, मगर आम चुनाव की तरह पूरी सियासी लॉबिंग की गई है। उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक गोटियां फिट कर दी गई हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बूस्टर डोज दे कर बूस्ट अप कर दिया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सांसद वोट डाले जाएंगे और शाम 6 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। मंगलवार शाम तक देश को नया उप राष्ट्रपति मिल जाएगा। इस बार NDA के सी पी राधाकृष्णन (C P Radhakrishnan) और इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudarshan Reddy) के बीच कट्टर मुकाबला (Cross voting in parliament) है।