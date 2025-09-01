उपराष्ट्रपति चुनाव: इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को तगड़ा झटका, एक विपक्षी पार्टी ने किया NDA उम्मीदवार को सपोर्ट

जगन की बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन देने के वाईएसआरसीपी के फैसले की कड़ी आलोचना की है। वाईएसआरसीपी को भाजपा की 'बी-टीम' करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से उसका 'भगवा चेहरा' उजागर हो गया है। शर्मिला ने यह भी कहा कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी (वाईएसआर) के उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दत्तक पुत्र हैं।