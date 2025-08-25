Vice President Election: BJP ने सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी पर उठाए सवाल, कहा- माओवाद की ओर…

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस.एस. निज्जर के साथ मिलकर सलवा जुडूम को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया था, जिसने छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया, जिसमें शाह ने कहा था कि इस फैसले के कारण नक्सलवाद 2020 तक खत्म नहीं हो सका। प्रसाद ने कहा, अमित शाह की टिप्पणी को 18 पूर्व जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन हम जजों का सम्मान करते हैं। सवाल यह है कि विपक्ष ने ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों बनाया, जिसके फैसले माओवाद को बढ़ावा देते हैं?