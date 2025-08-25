गुनाहगारों को पब नहीं जाने दें, फुटबॉल मैच नहीं देखने जैसी सजा- जानिए क्यों जजों को ब्रिटिश सरकार ने दिया ऐसा आदेश

ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि सितंबर में संसद के सत्र शुरू होने के बाद इंग्लैंड और वेल्स में जजों को नए सामुदायिक दंड लागू करने की शक्ति दी जाएगी। इन दंडों में अपराधियों को खेल आयोजनों, संगीत समारोहों और पब जैसे सामाजिक स्थानों पर जाने से रोकना शामिल है। इसके अलावा, ड्राइविंग पर पाबंदी, यात्रा प्रतिबंध और विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित करने जैसे उपाय भी होंगे। यह नियम किसी भी अपराध के लिए लागू हो सकेंगे, न कि केवल विशिष्ट अपराधों जैसे फुटबॉल हुड़दंग के लिए जैसा कि वर्तमान में फुटबॉल बैनिंग ऑर्डर के तहत होता है।