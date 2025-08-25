Patrika LogoSwitch to English

गुनाहगारों को पब नहीं जाने दें, फुटबॉल मैच नहीं देखने जैसी सजा- जानिए क्यों जजों को ब्रिटिश सरकार ने दिया ऐसा आदेश

ब्रिटेन में जेलों में करीब 86,000 कैदी हैं, जो जेल प्रणाली की अधिकतम क्षमता के करीब है। मई में प्रकाशित एक स्वतंत्र समीक्षा में सजा कानूनों में सुधार की सिफारिश की गई थी।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 25, 2025

ब्रिटेन में अपराधियों पर पब और फुटबॉल मैचों से प्रतिबंध की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)

ब्रिटेन में जेलों में भीड़ की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनोखी सजा की योजना बनाई है। अब अपराधियों को जेल के बजाय पब, फुटबॉल मैचों और संगीतमय समारोहों में जाने से रोका जा सकता है। यह कदम ब्रिटिश संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सों को अपराधियों से दूर रखने की कोशिश है, ताकि अपराध कम हों और जेलों पर दबाव घटे।

नए सजा नियम और सामुदायिक दंड

ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि सितंबर में संसद के सत्र शुरू होने के बाद इंग्लैंड और वेल्स में जजों को नए सामुदायिक दंड लागू करने की शक्ति दी जाएगी। इन दंडों में अपराधियों को खेल आयोजनों, संगीत समारोहों और पब जैसे सामाजिक स्थानों पर जाने से रोकना शामिल है। इसके अलावा, ड्राइविंग पर पाबंदी, यात्रा प्रतिबंध और विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित करने जैसे उपाय भी होंगे। यह नियम किसी भी अपराध के लिए लागू हो सकेंगे, न कि केवल विशिष्ट अपराधों जैसे फुटबॉल हुड़दंग के लिए जैसा कि वर्तमान में फुटबॉल बैनिंग ऑर्डर के तहत होता है।

जेलों में भीड़ और सुधार की जरूरत

ब्रिटेन में जेलों में करीब 86,000 कैदी हैं, जो जेल प्रणाली की अधिकतम क्षमता के करीब है। मई में प्रकाशित एक स्वतंत्र समीक्षा में सजा कानूनों में सुधार की सिफारिश की गई थी। सरकार का कहना है कि जेलों में हिंसा बढ़ रही है और सामुदायिक दंड अपराधियों को सुधारने और जेलों में जगह खाली करने का एक रास्ता है। जमानत पर छूटने वाले कैदियों पर भी ये प्रतिबंध और विस्तारित ड्रग टेस्टिंग लागू होगी। नियम तोड़ने वालों को फिर से कोर्ट या जेल भेजा जा सकता है।

आलोचना और कार्यान्वयन की चुनौतियां

कानून विशेषज्ञ मैथ्यू स्कॉट ने इन दंडों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फुटबॉल मैच या पब से प्रतिबंध अपराधियों को रोकने में असरदार नहीं हो सकता और इसे लागू करना महंगा होगा। स्कॉट ने कहा, कोई अपराध करने से पहले यह नहीं सोचेगा कि उसे फुटबॉल देखने से रोका जाएगा। प्रोबेशन सेवा, जो इन प्रतिबंधों की निगरानी करेगी, पहले से ही अत्यधिक दबाव में है। हालांकि, सरकार ने 2029 तक प्रोबेशन सेवा में 700 मिलियन पाउंड (950 मिलियन डॉलर) का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है।

सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश

न्याय सचिव शबाना महमूद ने कहा, जो समाज के नियम तोड़ते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये नए दंड यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों की आजादी सीमित हो। उन्होंने उदाहरण दिया कि फुटबॉल प्रशंसकों के लिए स्टेडियम में समय बिताना सप्ताह का सबसे खास पल होता है, लेकिन अपराधी अब इसे मिस करेंगे। पूर्व जेल निरीक्षक निकोलस हार्डविक ने कहा कि यह कदम न केवल सजा है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि अपराध के गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने चोरी, संपत्ति नुकसान या मोटरिंग अपराधों जैसे कम गंभीर अपराधों के लिए इसे उचित बताया।

Published on:

25 Aug 2025 06:12 pm

Hindi News / World / गुनाहगारों को पब नहीं जाने दें, फुटबॉल मैच नहीं देखने जैसी सजा- जानिए क्यों जजों को ब्रिटिश सरकार ने दिया ऐसा आदेश

