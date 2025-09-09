उपराष्ट्रपति चुनाव आज, नंबर गेम में कौन है आगे, इन दो बड़ी पार्टियों के सांसद नहीं डालेंगे वोट

उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के लिए पार्टी व्हिप जारी नहीं होता और वे वोट देने को स्वतंत्र हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन एक दूसरे में सेंध लगाकर राजनीतिक संदेश देने में जुटे हैं। इस बीच सोमवार को एनडीए और इंडिया लॉक ने अपने-अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए संसद परिसर में बैठक की। वहीं बीजू जनता दल (बीजेडी) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है।