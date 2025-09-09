Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव आज, नंबर गेम में कौन है आगे, इन दो बड़ी पार्टियों के सांसद नहीं डालेंगे वोट

देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। देर रात नतीजे आएंगे।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 09, 2025

Voting for vice-presidential election today
उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग आज (फोटो-IANS)

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करेंगे। चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के रिटायर्ड जज बी.सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि अंक गणित के हिसाब से एनडीए उम्मदीवार राधाकृष्णन की जीत साफ दिख रही है, लेकिन सबकी उनकी जीत के अंतर पर है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के लिए पार्टी व्हिप जारी नहीं होता और वे वोट देने को स्वतंत्र हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन एक दूसरे में सेंध लगाकर राजनीतिक संदेश देने में जुटे हैं। इस बीच सोमवार को एनडीए और इंडिया लॉक ने अपने-अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए संसद परिसर में बैठक की। वहीं बीजू जनता दल (बीजेडी) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति चुनाव: इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को तगड़ा झटका, एक विपक्षी पार्टी ने किया NDA उम्मीदवार को सपोर्ट
राष्ट्रीय
Jagan supports NDA

जीत के लिए 386, एनडीए के पास 427

वर्तमान में राज्यसभा में 239 और लोक सभा में 542 सांसद हैं। ओडिशा की बीजेडी व तेलंगाना की बीआरएस ने वोटिंग से दूर रहने का निर्णय किया है। उनके 11 सदस्यों को छोड़कर 770 सांसदों के वोट डालने की संभावना है। ऐसे में जीत के लिए 386 वोट चाहिए। एनडीए के पास 427 की संख्या है, जबकि विपक्ष के पास 355 सांसद हैं।

निर्दलीय सहित 10 अन्य सांसदों पर नजर

लोकसभा में सात निर्दलीय सांसद हैं तो आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, अकाली दल और मिजोरम की जेडपीएम के 10 सांसदों के समर्थन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की वाइएसआर कांग्रेस पहले ही एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुकी है, जिसके पास सात सांसद हैं।

10-5 बजे तक मतदान, देर रात परिणाम

चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी रिटर्निंग ऑफिसर है। मतदान संसद भवन के कमरा नंबर एफ-101, वसुधा में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और देर रात तक नतीजा घोषित किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मोदी कैबिनेट के सीनियर नेता अपने अपने राज्य के सांसदों की मेजबानी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ अपने आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2025 08:52 am

Published on:

09 Sept 2025 08:50 am

Hindi News / National News / उपराष्ट्रपति चुनाव आज, नंबर गेम में कौन है आगे, इन दो बड़ी पार्टियों के सांसद नहीं डालेंगे वोट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.