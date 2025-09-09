उपराष्ट्रपति चुनाव आज, नंबर गेम में कौन है आगे, इन दो बड़ी पार्टियों के सांसद नहीं डालेंगे वोट

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करेंगे। चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के रिटायर्ड जज बी.सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि अंक गणित के हिसाब से एनडीए उम्मदीवार राधाकृष्णन की जीत साफ दिख रही है, लेकिन सबकी उनकी जीत के अंतर पर है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के लिए पार्टी व्हिप जारी नहीं होता और वे वोट देने को स्वतंत्र हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन एक दूसरे में सेंध लगाकर राजनीतिक संदेश देने में जुटे हैं। इस बीच सोमवार को एनडीए और इंडिया लॉक ने अपने-अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए संसद परिसर में बैठक की। वहीं बीजू जनता दल (बीजेडी) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है।
वर्तमान में राज्यसभा में 239 और लोक सभा में 542 सांसद हैं। ओडिशा की बीजेडी व तेलंगाना की बीआरएस ने वोटिंग से दूर रहने का निर्णय किया है। उनके 11 सदस्यों को छोड़कर 770 सांसदों के वोट डालने की संभावना है। ऐसे में जीत के लिए 386 वोट चाहिए। एनडीए के पास 427 की संख्या है, जबकि विपक्ष के पास 355 सांसद हैं।
लोकसभा में सात निर्दलीय सांसद हैं तो आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, अकाली दल और मिजोरम की जेडपीएम के 10 सांसदों के समर्थन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की वाइएसआर कांग्रेस पहले ही एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुकी है, जिसके पास सात सांसद हैं।
चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी रिटर्निंग ऑफिसर है। मतदान संसद भवन के कमरा नंबर एफ-101, वसुधा में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और देर रात तक नतीजा घोषित किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मोदी कैबिनेट के सीनियर नेता अपने अपने राज्य के सांसदों की मेजबानी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ अपने आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे।