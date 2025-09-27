करूर चुनावी रैली में भगदड़: 36 की मौत, PM मोदी और राष्ट्रपति ने जताया शोक

Vijay Karur Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार शाम तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की चुनावी रैली में भीड़ के कारण मची भगदड़ ने दुखद मोड़ ले लिया। अभिनेता से राजनेता बने विजय के 'वेलिचम वेलियरु' (प्रकाश फैलाओ) अभियान की इस सभा में वेलुसामीपुरम में करीब 7:20 बजे हजारों समर्थक इकट्ठा हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक बिजली गुल होने से अफरा-तफरी मच गई। लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग भी फंस गए। अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 6 बच्चे, 9 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका करूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कई की हालत गंभीर बनी हुई है।