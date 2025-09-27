Patrika LogoSwitch to English

करूर चुनावी रैली में भगदड़: 36 की मौत, PM मोदी और राष्ट्रपति ने जताया शोक

Vijay Karur Rally Stampede: पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। बता दें कि इस घटना में अब तक 36 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है।

3 min read

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Sep 27, 2025

Vijay Karur Rally Stampede

करूर चुनावी रैली में भगदड़

Vijay Karur Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार शाम तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की चुनावी रैली में भीड़ के कारण मची भगदड़ ने दुखद मोड़ ले लिया। अभिनेता से राजनेता बने विजय के 'वेलिचम वेलियरु' (प्रकाश फैलाओ) अभियान की इस सभा में वेलुसामीपुरम में करीब 7:20 बजे हजारों समर्थक इकट्ठा हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक बिजली गुल होने से अफरा-तफरी मच गई। लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग भी फंस गए। अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 6 बच्चे, 9 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका करूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

पीएम मोदी का शोक संदेश: परिवारों के साथ हैं संवेदनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई यह घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस कठिन समय में उन्हें शक्ति मिले। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया शोक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया, करूर जिले में भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से आहत हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना।

निर्दोषों की मौत दिल दहला देने वाली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, तमिलनाडु के करूर में रैली में हुए दुखद हादसे से बेहद दुखी हूं। निर्दोष लोगों की जान जाना वाकई दिल दहला देने वाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया।

सीएम स्टालिन का त्वरित निर्देश: युद्ध स्तर पर राहत कार्य

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, करूर से आ रही खबर चिंताजनक है। मैं तमिलनाडु का सिर नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी, स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम और जिला कलेक्टर से संपर्क कर बेहोश हुए और अस्पताल में भर्ती लोगों के तुरंत इलाज के आदेश दिए। स्टालिन ने पास के त्रिची जिले के मंत्री को युद्ध स्तर पर सहायता मुहैया कराने और एडीजीपी से स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता से डॉक्टरों व पुलिस के सहयोग की अपील की। स्टालिन रविवार को करूर का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी उपलब्ध डॉक्टरों को ड्यूटी पर बुला लिया गया है।

एके पलानीस्वामी की अपील: मुआवजा और उचित इलाज सुनिश्चित करें

एआईएडीएमके नेता और पूर्व सीएम एके पलानीस्वामी ने कहा, करूर में टीवीके की चुनावी सभा के दौरान भीड़ में हुई मौतें और कई लोगों के बेहोश होने की खबर चौंकाने वाली और दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और राज्य सरकार से अस्पताल में भर्ती लोगों के उचित उपचार व मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की।

विजय ने रोका भाषण, पानी पिलाया समर्थकों को

रैली के दौरान विजय ने कई कार्यकर्ताओं के बेहोश होने पर भाषण रोक दिया। उन्होंने पुलिस कृपया मदद करें कहकर सहायता मांगी, जब एक बच्चा लापता हो गया। विजय ने स्वयं समर्थकों को पानी की बोतलें पिलाईं। भाषण फिर शुरू कर उन्होंने डीएमके पर निशाना साधा, कहा कि करूर में एयरपोर्ट का वादा पूरा नहीं हुआ। पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी पर व्यंग्य करते हुए बोले, जिले को गलत वजह से 'आल इंडिया फेमस' बनाया। टीवीके का यह टूर 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रासरूट नेटवर्क मजबूत करने का प्रयास था।

राहत कार्य तेज: आपातकालीन टीमें मौके पर

घटनास्थल पर आपातकालीन टीमें, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। करूर-ईरोड हाईवे पर सभा आयोजित होने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि ओवरक्राउडिंग और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने हादसे को जन्म दिया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की। यह घटना तमिलनाडु राजनीति में नया मोड़ ला सकती है, जहां विजय की उभरती पार्टी तीसरा विकल्प बन रही है।

Updated on:

27 Sept 2025 11:07 pm

Published on:

27 Sept 2025 10:54 pm

Hindi News / National News / करूर चुनावी रैली में भगदड़: 36 की मौत, PM मोदी और राष्ट्रपति ने जताया शोक

