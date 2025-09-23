Viral Video देसी जुगाड़: शख्स ने पलंग को बनाया चलती-फिरती कार, सोशल मीडिया पर धमाल

Desi Jugaad Bed Car: भारत में देसी जुगाड़ (Desi Jugaad) की कोई कमी नहीं है, और हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Indian Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपने पुराने पलंग को चलती-फिरती कार (Bed Car) में बदल दिया है। इस अनोखे जुगाड़ ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स ने अपने पलंग के बीच में स्टीयरिंग व्हील लगाया है और उसके नीचे इंजन, एक्सेलेटर और ब्रेक के पैनल फिट किए हैं। पलंग के चारों ओर टिन शीट लगाकर इसे एक कार जैसा रूप दिया गया है। साथ ही, हेडलाइट और आरामदायक गद्दे भी इस जुगाड़ में लगाए गए हैं। ये(Homemade Vehicle) गाड़ी न केवल दिखने में मजेदार है, बल्कि चलाने के भी काम आती है।