Viral Video देसी जुगाड़: शख्स ने पलंग को बनाया चलती-फिरती कार, सोशल मीडिया पर धमाल

Desi Jugaad Bed Car: एक शख्स ने अपने पलंग को एक चलती-फिरती कार में बदल कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

भारत

MI Zahir

Sep 23, 2025

Desi Jugaad Bed Car
देसी जुगाड़ बेड कार। फोटो: X/@RealTofanOjha

Desi Jugaad Bed Car: भारत में देसी जुगाड़ (Desi Jugaad) की कोई कमी नहीं है, और हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Indian Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपने पुराने पलंग को चलती-फिरती कार (Bed Car) में बदल दिया है। इस अनोखे जुगाड़ ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स ने अपने पलंग के बीच में स्टीयरिंग व्हील लगाया है और उसके नीचे इंजन, एक्सेलेटर और ब्रेक के पैनल फिट किए हैं। पलंग के चारों ओर टिन शीट लगाकर इसे एक कार जैसा रूप दिया गया है। साथ ही, हेडलाइट और आरामदायक गद्दे भी इस जुगाड़ में लगाए गए हैं। ये(Homemade Vehicle) गाड़ी न केवल दिखने में मजेदार है, बल्कि चलाने के भी काम आती है।

गजब का देसी जुगाड़, देखिए वीडियो

वीडियो में शख्स को गांव की सड़कों पर इस जुगाड़ गाड़ी को चलाते हुए देखा जा सकता है। इस कार में ड्राइवर के साथ कई लोग भी बैठ सकते हैं। इस अनोखे वाहन को देख सोशल मीडिया पर लोग तारीफें करते नहीं थक रहे। कई लोग इसे भारत की तकनीकी प्रतिभा का उदाहरण बता रहे हैं, जो सीमित संसाधनों में भी कमाल कर जाती है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

यह दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर @RealTofanOjha नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इसे लगभग 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कमेंट सेक्शन में लोग अपने मजेदार और दिलचस्प विचार साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "अमेरिका को हमारी इस तकनीक से जलन हो रही होगी," तो दूसरे ने कहा, "कार बनाने वाली कंपनियां इस जुगाड़ को देखकर फिक्रमंद होंगी।"

देसी जुगाड़ की ताकत

यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि भारत में लोगों में कितनी प्रतिभा और रचनात्मकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद वे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नए-नए आइडिया लेकर आते हैं। पलंग को कार में बदलने वाला यह जुगाड़ भी इसी रचनात्मकता का एक बेहतरीन उदाहरण है।

क्यों पसंद कर रहा है इंटरनेट ?

इंटरनेट पर इस वीडियो को इसलिए भी इतना पसंद किया जा रहा है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे आम इंसान अपनी समझदारी और मेहनत से असंभव को संभव बना सकता है। कई लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि ऐसे जुगाड़ से बड़ा संदेश मिलता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ भी किया जा सकता है।

नवाचार का बेहतरीन उदाहरण

सोशल मीडिया पर इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग काफी उत्साहित हैं। यूजर्स ने इसे भारतीय प्रतिभा और किफायती नवाचार का बेहतरीन उदाहरण बताया है। कई लोगों ने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि यह देखकर विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी दंग रह जाएंगी। वहीं, कुछ ने इसे ग्रामीण भारत की रचनात्मकता का प्रतीक कहा, जो सीमित संसाधनों में भी बड़े काम कर दिखाता है।

जुगाड़ गाड़ी बनाने की चुनौतियां

हम इस मामले पर आगे और जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जुगाड़ गाड़ी के निर्माता कौन हैं और उन्होंने इसे बनाने में किन चुनौतियों का सामना किया। जल्द ही हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आएंगे, जिसमें जानेंगे कि उन्होंने यह अनोखा वाहन कैसे तैयार किया और उनका अगला कदम क्या होगा।

देसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता का आईना

इस घटना से एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत में कितने ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो सीमित साधनों के बावजूद बड़े-बड़े आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सही मंच और सपोर्ट नहीं मिलता। देसी जुगाड़ न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि यह ग्रामीण स्तर पर टेक्नोलॉजी को अपनाने और विकसित करने की क्षमता का आईना भी है। क्या हमारी सरकार और तकनीकी संस्थान इन प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त मदद कर रहे हैं ?

यहां देखिए वीडियो, बेड को बना दिया चलती-फिरती गाड़ी

23 Sept 2025 03:14 pm

