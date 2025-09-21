Viral video: इस महिला ने रात 2 बजे सड़क पर घूमते हुए बताया, भारत के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है दुबई

Women Safety in Dubai: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो (Indian woman viral video) तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक भारतीय महिला, त्रिशा राज, दुबई (Women safety in Dubai) की सड़कों पर रात के 2:30 बजे अकेली घूमती नजर आ रही हैं। इस दौरान उसने बुर्ज खलीफा का व्यू लेते हुए वह कैमरे पर बताती हैं कि वह खुद को यहां बहुत सुरक्षित, आज़ाद और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं। त्रिशा (Trisha Raj video viral) कहती हैं कि वो पहली बार किसी देश में रात के समय इस तरह अकेले टहल रही (Night walk in Dubai) हैं और उन्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा। उन्होंने बताया कि भारत में उन्हें अगर रात को बाहर जाना होता है तो किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है ,जैसे भाई या दोस्त (Dubai vs India safety)। लेकिन दुबई में वो बिना डर के, बिना सिर झुकाए, अकेले चल पा रही हैं।