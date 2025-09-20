Patrika LogoSwitch to English

Viral Video: दिल्ली-एनसीआर के आसमान में दिखी रहस्यमयी ‘आग की लकीर’, लोगों ने कहा – उल्कापिंड या रॉकेट ?

Delhi Meteor Streak Viral Video: दिल्ली-एनसीआर में रात के समय आसमान में एक चमकदार आग की लकीर दिखाई दी।

भारत

MI Zahir

Sep 20, 2025

Delhi Meteor Streak Viral Video
दिल्ली-एनसीआर में रात को आसमान में आग की चमकदार लकीर दिखी। (फोटो: वायरल वीडियो के स्क्रीन शॉट.)

Delhi Meteor Streak Viral Video: दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने शुक्रवार देर रात आसमान में एक हैरान कर देने वाला नज़ारा देखा (Delhi Meteor Streak Viral Video), जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। रात करीब 1:15 से 1:30 बजे के बीच, आसमान में एक चमकदार और लंबी 'आग की लकीर' (Fire line in sky video) दिखाई दी, जो तेजी से एक दिशा में जाती नजर आई। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय और अद्भुत था कि कई लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। एक एक्स (पूर्व ट्विटर) यूज़र ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा: "अभी-अभी रात के आसमान में आग की यह अद्भुत लकीर (Viral Delhi sky video) देखी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उल्कापिंड या किसी रॉकेट का मलबा (Rocket debris or meteor) जलता हुआ जा रहा हो। क्या किसी और ने भी इसे देखा?" इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने कमेंट में कहा कि उन्होंने भी यह नज़ारा देखा और पहली नजर में यह किसी उल्कापिंड की बौछार जैसा लगा।

वहीं कुछ अन्य यूज़र्स ने अनुमान लगाया कि यह किसी पुराने रॉकेट या सैटेलाइट का स्पेस डेब्रिस (मलबा) हो सकता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलता हुआ दिखाई दिया।

एक चश्मदीद ने बताया – “हमने स्कूटी रोकी और रिकॉर्ड किया”

दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस के पास एक युवक ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ ऑफिस से लौट रहा था जब उसने यह नज़ारा देखा। "हमने स्कूटी रोक ली और उस पल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह कोई उल्कापिंड था या कुछ और। बहुत शानदार और डरावना दोनों लगा।"

उल्कापिंड या रॉकेट डेब्रिस ?

हालांकि अभी तक किसी वैज्ञानिक संस्था या सरकारी एजेंसी की ओर से औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी घटनाएं स्पेस डेब्रिस या उल्कापिंड के कारण हो सकती हैं। अगर कोई रॉकेट का हिस्सा या उपग्रह का टूटा टुकड़ा पृथ्वी की ओर गिरता है और वह वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वह घर्षण से जल उठता है और इस तरह की आग की लकीर या जलती हुई रेखा बनती है।

लोगों ने कहा – “ऐसा पहली बार देखा ”

यह दृश्य दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाज़ियाबाद जैसे कई क्षेत्रों में देखा गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा आसमानी शो नहीं देखा था। कुछ ने इसे "प्रकृति का लाइव शो" कहा तो कुछ को यह "भविष्य की चेतावनी" जैसा प्रतीत हुआ।

लोगों के लिए रोमांचक और विस्मयकारी

बहरहाल यह घटना जहां एक ओर लोगों के लिए रोमांचक और विस्मयकारी रही, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक गंभीर विषय भी है। स्पेस डेब्रिस और उल्कापिंडों की बढ़ती घटनाएं अब एक वैश्विक चिंता का विषय बनती जा रही हैं।

