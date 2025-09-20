Viral Video: दिल्ली-एनसीआर के आसमान में दिखी रहस्यमयी ‘आग की लकीर’, लोगों ने कहा – उल्कापिंड या रॉकेट ?

Delhi Meteor Streak Viral Video: दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने शुक्रवार देर रात आसमान में एक हैरान कर देने वाला नज़ारा देखा (Delhi Meteor Streak Viral Video), जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। रात करीब 1:15 से 1:30 बजे के बीच, आसमान में एक चमकदार और लंबी 'आग की लकीर' (Fire line in sky video) दिखाई दी, जो तेजी से एक दिशा में जाती नजर आई। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय और अद्भुत था कि कई लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। एक एक्स (पूर्व ट्विटर) यूज़र ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा: "अभी-अभी रात के आसमान में आग की यह अद्भुत लकीर (Viral Delhi sky video) देखी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उल्कापिंड या किसी रॉकेट का मलबा (Rocket debris or meteor) जलता हुआ जा रहा हो। क्या किसी और ने भी इसे देखा?" इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने कमेंट में कहा कि उन्होंने भी यह नज़ारा देखा और पहली नजर में यह किसी उल्कापिंड की बौछार जैसा लगा।